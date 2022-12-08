Байден пообещал освободить Уилана

Президент США Байден пообещал добиться освобождения американца Уилана

Президент США Джо Байден пообещал добиться от российской стороны освобождения американца Пола Уилана. Трансляция выступления главы государства доступна на сайте Белого дома.

«Мы не забыли про Пола Уилана, который остается несправедливо заключенным в России», — заверил американский президент. Он призвал российские власти позаботиться о здоровье американца и пообещал продолжить переговоры с Москвой о его освобождении.

«К сожалению, по совершенно неправомерным причинам Россия относится к делу Пола иначе, чем к делу Бриттни [Грайнер]», — рассказал Байден.

Бывший морской пехотинец Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. 4 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США готовы рассмотреть «серьезное ответное предложение» России по обмену заключенными чтобы вернуть Уилана на родину, если такое поступит.