Apple анонсировала сквозное шифрование данных на iCloud

Apple анонсировала функцию Advanced Data Protection для шифрования данных на iCloud

Компания Apple планирует значительно расширить свои методы шифрования данных, что, вероятно, создаст напряженность в отношениях с правоохранительными органами и правительствами по всему миру. Корпорация анонсировала функцию Advanced Data Protection, которая позволит пользователям зашифровывать свои резервные копии, фотографии и заметки на iCloud, сообщает издание FoxBusiness.

Расширенная система сквозного шифрования, дополнительная функция Advanced Data Protection, обеспечит безопасность большей части данных iCloud даже в случае взлома Apple. Однако компания не сможет просматривать на серверах зашифрованные конфиденциальные пользовательские данные и, соответственно, предоставлять их правоохранительным органам по запросу.

В прошлом Apple могла предоставить большую часть данных, хранящихся в резервных копиях iCloud, по законному запросу. Хотя компания ранее шифровала большую часть данных на серверах, все резервные копии устройств, включая текстовые сообщения, контакты и другие важные данные, не были зашифрованы сквозным образом, и Apple ранее имела доступ к содержимому резервных копий.

Компания заявила, что улучшения безопасности, о которых было объявлено в среду, предназначены для защиты клиентов Apple от самых изощренных злоумышленников. Новая система шифрования будет развернута в США к концу года, а затем во всем мире, включая Китай, в 2023 году.