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10:12, 8 декабря 2022Наука и техника

Apple анонсировала сквозное шифрование данных на iCloud

Apple анонсировала функцию Advanced Data Protection для шифрования данных на iCloud

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Компания Apple планирует значительно расширить свои методы шифрования данных, что, вероятно, создаст напряженность в отношениях с правоохранительными органами и правительствами по всему миру. Корпорация анонсировала функцию Advanced Data Protection, которая позволит пользователям зашифровывать свои резервные копии, фотографии и заметки на iCloud, сообщает издание FoxBusiness.

Расширенная система сквозного шифрования, дополнительная функция Advanced Data Protection, обеспечит безопасность большей части данных iCloud даже в случае взлома Apple. Однако компания не сможет просматривать на серверах зашифрованные конфиденциальные пользовательские данные и, соответственно, предоставлять их правоохранительным органам по запросу.

В прошлом Apple могла предоставить большую часть данных, хранящихся в резервных копиях iCloud, по законному запросу. Хотя компания ранее шифровала большую часть данных на серверах, все резервные копии устройств, включая текстовые сообщения, контакты и другие важные данные, не были зашифрованы сквозным образом, и Apple ранее имела доступ к содержимому резервных копий.

Компания заявила, что улучшения безопасности, о которых было объявлено в среду, предназначены для защиты клиентов Apple от самых изощренных злоумышленников. Новая система шифрования будет развернута в США к концу года, а затем во всем мире, включая Китай, в 2023 году.

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Александр Еникеев
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