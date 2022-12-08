Россиянам задумали разрешить расплачиваться рублями в одной местности в Египте

Парламент Египта допустил возможность оплаты билетов на пирамиды Гизы рублями

Российским туристам могут разрешить оплачивать билеты для посещения пирамид, находящихся в Гизе, в Египте рублями. Об этом сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на главу местного парламентского комитета по туризму Нору Али.

Чиновница подчеркнула, что такая возможность уже обсуждается местными властями. По ее словам, уже в ближайшее время могут быть приняты меры по реализации данной задумки.

Отмечается, что билет на одну из наиболее популярных у туристов достопримечательностей стоит 240 египетских фунтов (590 рублей). Местным жителям проход на территорию пирамид Гизы обходится дешевле — в 60 фунтов (около 150 рублей).

Сейчас туристы могут покупать билеты как за наличные, так и с помощью банковской карты. За вход в каждую пирамиду посетителям необходимо доплачивать отдельно. Билет, позволяющий попасть в пирамиду Хеопса, путешественники смогут приобрести за 600 фунтов (1,5 тысячи рублей).

Ранее в октябре сообщалось, что отели Египта готовятся принимать оплату в рублях уже к началу высокого туристического сезона, который стартует в декабре-январе. Отмечается, что сначала рубль будут принимать ограниченно, однако позже местные власти планирует расширить сферу его оборота в стране.