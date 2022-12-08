Путин высказался о фейках в ходе СВО

Путин заявил, что фейки не должны мешать ВС России выполнять свой долг перед людьми

Все бредни и фейки в ходе специальной военной операции (СВО) не должны мешать Вооруженным силам (ВС) России выполнять свой долг перед людьми. Об этом высказался президент Владимир Путин, общаясь в Кремле с военными, которые были награждены золотыми звездами Героев России, пишет ТАСС.

По словам главы государства, «все бредни информационного противостояния, вбросы и фейки должны остаться в стороне».

Не стоит быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле, добавил президент России.

Ранее глава российского государства Владимир Путин обратился к находящимся на передовой солдатам. Он назвал их героями и подчеркнул, что такое отношение к находящимся в зоне спецоперации военнослужащим разделяют все граждане страны. Президент поблагодарил военных за службу Отечеству и за верность идеалам.