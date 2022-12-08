Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 8 декабря 2022Россия

Путин высказался о фейках в ходе СВО

Путин заявил, что фейки не должны мешать ВС России выполнять свой долг перед людьми

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Все бредни и фейки в ходе специальной военной операции (СВО) не должны мешать Вооруженным силам (ВС) России выполнять свой долг перед людьми. Об этом высказался президент Владимир Путин, общаясь в Кремле с военными, которые были награждены золотыми звездами Героев России, пишет ТАСС.

По словам главы государства, «все бредни информационного противостояния, вбросы и фейки должны остаться в стороне».

Не стоит быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле, добавил президент России.

Ранее глава российского государства Владимир Путин обратился к находящимся на передовой солдатам. Он назвал их героями и подчеркнул, что такое отношение к находящимся в зоне спецоперации военнослужащим разделяют все граждане страны. Президент поблагодарил военных за службу Отечеству и за верность идеалам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Путин оценил работу авиации в ходе СВО
Оливейра назвал лучшего бойца года в UFC
Во Франции признали выгоду США от украинского конфликта
В Германии историю с захватом бундестага назвали попыткой скрыть провалы властей
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В США снова запретили роботов-убийц
В Донбассе отреагировали на инцидент с вытиранием обуви о флаг ДНР
В СПЧ рассказали о проблемах с формой для участников СВО
Запашный ответил на обвинения в живодерстве
Лукашенко прибыл в Киргизию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.