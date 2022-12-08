В США обмен Грайнер на Бута описали словами «получить ее или ничего»

Высокопоставленный чиновник США описал обмен Грайнер на Бута словами «ее или ничего»

Россия дала понять США, что готова обсуждать только обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, но не готова освобождать Пола Уилана, поэтому Вашингтону пришлось идти на уступки. Об этом сказал высокопоставленный чиновник США в разговоре с CNN.

Он описал обмен словами «получить ее или ничего» и добавил, что администрация президента США Джо Байдена неоднократно предлагала обменять Уилана. По словам источника, это стало «трудным решением» для Байдена, но он «чувствовал, что должен принять его».

Гражданин США, Ирландии, Великобритании и Канады Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года, его приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

8 декабря в Абу-Даби прошла процедура обмена Грайнер на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора.