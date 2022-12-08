Курорт Европы раскритиковали за рекламный слоган для россиян «мы вас понимаем»

Власти Карловых Вар запустили рекламу для россиян и отозвали ее после критики

Властей чешского курорта Карловы Вары раскритиковали за рекламную кампанию по привлечению российских туристов. Об этом пишет Euractiv.

Сообщается, что кампания должна была проводиться только онлайн, чтобы реклама появлялась в европейском регионе только на компьютерах и телефонах людей, у которых на устройствах установлен русский язык. Маркетинговым слоганом стали слова «Карловы Вары. Мы вас понимаем» — он был отозван после обрушившейся критики от общественности на властей.

По словам мэра Карловых Вар Андреа Пфеффер Феркловой, запущенная реклама предназначалась не на россиян, а на людей, которые живут в Европе, прежде всего в Германии, и говорящих по-русски. «Мы не нацелены на то, чтобы русские туристы из России приезжали к нам. Это нужно различать», — оправдалась она.

Политики из оппозиционных партий потребовали прекратить маркетинговую кампанию, заявив, что русскоязычное население, живущее в европейских странах, «традиционно очень сильно связанно со своей родиной и не разделяет европейских ценностей», а также могут «представлять высокую угрозу безопасности».

Ранее в ноябре власти Чехии начали требовать от российских туристов специальные транзитные визы для пересадки в аэропортах страны. В ведомстве отметили, что данное требование не будет распространяться на обладателей шенгенских виз, вида на жительство (ВНЖ) в странах Евросоюза (ЕС) и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США.