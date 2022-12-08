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11:23, 8 декабря 2022Путешествия

Курорт Европы раскритиковали за рекламный слоган для россиян «мы вас понимаем»

Власти Карловых Вар запустили рекламу для россиян и отозвали ее после критики

Фото: Shutterstock

Властей чешского курорта Карловы Вары раскритиковали за рекламную кампанию по привлечению российских туристов. Об этом пишет Euractiv.

Сообщается, что кампания должна была проводиться только онлайн, чтобы реклама появлялась в европейском регионе только на компьютерах и телефонах людей, у которых на устройствах установлен русский язык. Маркетинговым слоганом стали слова «Карловы Вары. Мы вас понимаем» — он был отозван после обрушившейся критики от общественности на властей.

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По словам мэра Карловых Вар Андреа Пфеффер Феркловой, запущенная реклама предназначалась не на россиян, а на людей, которые живут в Европе, прежде всего в Германии, и говорящих по-русски. «Мы не нацелены на то, чтобы русские туристы из России приезжали к нам. Это нужно различать», — оправдалась она.

Политики из оппозиционных партий потребовали прекратить маркетинговую кампанию, заявив, что русскоязычное население, живущее в европейских странах, «традиционно очень сильно связанно со своей родиной и не разделяет европейских ценностей», а также могут «представлять высокую угрозу безопасности».

Ранее в ноябре власти Чехии начали требовать от российских туристов специальные транзитные визы для пересадки в аэропортах страны. В ведомстве отметили, что данное требование не будет распространяться на обладателей шенгенских виз, вида на жительство (ВНЖ) в странах Евросоюза (ЕС) и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США.

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Дарья Рыбак
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