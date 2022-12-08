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14:40, 8 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 8 декабря

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 8 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

За минувшие сутки российские военные уничтожили пять пусковых установок РСЗО MLRS производства США и MARS II производства ФРГ в Запорожской области. Им также удалось перехватить пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» в Харьковской области, там же были уничтожены свыше 90 польских наемников. В Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили две пусковые установки HIMARS.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались наступать на двух направлениях — южно-донецком и донецком. Российские войска отбросили их на исходные позиции, украинская сторона на донецком направлении за сутки потеряла более 50 военных, на купянском — 70 бойцов.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 341 самолет, 181 вертолет, 2643 БПЛА, 392 зенитных ракетных комплекса, 7030 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 7507 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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