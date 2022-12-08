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10:01, 8 декабря 2022Мир

Украина запросила у США кассетные боеприпасы

CNN: США рассматривают возможность отправки Украине кассетных боеприпасов

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

США рассматривают возможность отправки Украине кассетных боеприпасов, оружия, которое запрещено более чем в 100 странах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Запрос был сделан властями Киева еще несколько месяцев назад. Администрация президента США Джо Байдена не стала отклонять просьбу, но рассматривает предоставление кассетных снарядов как крайнюю меру.

Отмечается, что Вашингтон не занимался серьезным рассмотрением этого вопроса из-за законодательных ограничений, которые Конгресс наложил на возможность США передавать кассетные боеприпасы. «Но западная военная техника не бесконечна, и по мере того, как запасы боеголовок сокращаются, украинцы ясно дали понять США, что они могли бы использовать кассетные боеприпасы, которые в настоящее время пылятся на складах», — отмечает CNN.

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Анжелика Бережная
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