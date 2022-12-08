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17:43, 8 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин изнасиловал 12-летнюю дочь коллеги и попытался покончить с собой

В Подмосковье пьяный мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь коллеги, приняв ее за сожительницу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали 26-летнего местного жителя за изнасилование 12-летней дочери коллеги, сообщает MK.RU.

По данным издания, в ночь на 7 декабря на юге Московской области работник склада отмечал день рождения в коттедже. Он пригласил своих коллег, в том числе 32-летнюю женщину, которая взяла с собой двух дочерей. На празднике дочка-подросток выпивала, а когда мать заметила, что девочка пьяна, то разозлилась и решила отправить ее домой. В этот момент с вечеринки собирался уезжать один из гостей. Он предложил обеспокоенной матери подвезти несовершеннолетнюю до дома на такси. Когда они добрались до дома, потерпевшая поняла, что забыла телефон и ключи. Тогда фигурант решил оставить школьницу переночевать у себя. Там он надругался над ней.

Утром жертва рассказала обо всем подруге, а та позвонила ее матери. Женщина сразу же поехала в квартиру к коллеге и увидела там скорую помощь. После случившегося мужчина попытался покончить с собой. На допросе он заявил, что из-за алкоголя принял подростка за свою сожительницу, которая осталась на дне рождения.

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Екатерина Власова
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