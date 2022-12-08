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10:34, 8 декабря 2022Силовые структуры

Готовившего нападение на российский техникум студента отправили на лечение

В Кургане суд отправил на лечение студента, готовившего вооруженное нападение на техникум

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Центральный окружной военный суд Кургана отправил на принудительное лечение 19-летнего студента, готовившего вооруженное нападение на местный техникум сервиса и технологий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Медицинские меры подсудимому назначены судом по итогам рассмотрения дела.

3 марта сотрудники ФСБ задержали молодого человека, учившегося на кондитера в Курганском техникуме сервиса и технологий. При обыске по месту жительства у него изъяли восемь самодельных гранат, два ножа, четыре самодельных удавки и пневматический пистолет.

Кроме того, у юноши нашли две тетради, в которых были инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы нападения на колледж.

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Любовь Ширижик
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