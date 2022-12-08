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10:49, 8 декабря 2022Ценности

Блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков

Блогерша Лиззи Карлос удивила подписчиков внешностью после нанесения макияжа

Кадр: @lizzie.carlos

Блогерша Лиззи Карлос (Lizzie Carlos) показала процесс нанесения макияжа на камеру и удивила подписчиков. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В начале видео пользовательница сети с никнеймом lizzie.carlos продемонстрировала свою естественную внешность. Так, у нее под глазами заметны небольшие темные отеки, а черные вьющиеся волосы собраны в небрежный хвост. Затем юзерша предстала перед зрителями с мейкапом на лице: она выровняла тон кожи с помощью тонального крема с матовой текстурой, нанесла на скулы и нос средство для контуринга, приклеила накладные ресницы и накрасила губы коричневой помадой. Вдобавок Карлос выкрасила свои волосы в коричневый цвет и уложила их в объемные локоны.

Подписчики оценили преображение девушки, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Она сделала это», «Макияж десять из десяти!» — высказывались они.

В ноябре блогерша Кейт Лонгория нарвалась на хейт в сети за нерациональное использование косметики. В опубликованном ролике инфлюэнсер использовала маскирующее несовершенства кожи средство до тех пор, пока его излишки не стали стекать с лица.

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Мария Винар
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