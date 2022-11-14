Блогерша использовала весь тональный крем за раз и нарвалась на хейт в сети

Блогерша Кейт Лонгория нарвалась на хейт в сети за нерациональное использование косметики

Бьюти-блогерша Кейт Лонгория нанесла на лицо весь флакон тонального средства за раз и нарвалась на хейт в сети за нерациональное использование косметики. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Tik-Tok-аккаунте.

В опубликованном ролике инфлюэнсер с никнеймом @kat_longoria использовала маскирующее несовершенства кожи средство до тех пор, пока его излишки не стали стекать с лица. Затем девушка растушевала тональную основу руками и следующим слоем нанесла еще один выравнивающий тон крем. «Время предстоящих новогодних образов», — подписала она видео.

После проделанных действий автор поста закрепила мейкап прозрачной матовой пудрой и использовала трафареты для макияжа глаз в виде звезд. Также с помощью специального спрея юзерша создала на лице эффект веснушек и добавила накладные ресницы.

Зрители удивились не экономному применению косметических средств и выразили свое возмущение расточительству Лонгории в комментариях. «Вау, откуда столько основы?», «Макияж обалденный, но зачем ты тратишь столько тональника?», «Эту основу нужно ножом соскребать, я не знаю, как люди ходят с этим на лице», — написали они.

Ранее пользовательница сети с никнеймом @muawk показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков. В ролике видно, что у нее редкие брови, множество прыщей на лице, татуировка под правым глазом и растрепанные волосы. На следующих кадрах блогерша показала себя после преображения: она выровняла тон кожи, нанесла на глаза серые тени, нарастила ресницы, придала форму бровям и накрасила губы коричневой помадой.