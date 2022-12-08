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19:40, 8 декабря 2022Среда обитания

Навка рассказала об украшении елки на Новый год

Навка рассказала, что в ее семье есть традиция наряжать елку на Новый год

Фото: Luna Wang / Unsplash

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что в ее семье есть несколько традиций, связанных с празднованием Нового года. Подробностями о любимом торжестве она поделилась в интервью для журнала WomanHit.

По словам Навки, в их семье принято наряжать елку к празднику. Кроме того, на их столе в новогоднюю ночь всегда есть салат оливье и торт «Наполеон». Другими традициями празднования Нового года в ее семье служат просмотр обращения президента и приглашение Деда Мороза к младшей дочери Надежде. Олимпийская чемпионка призналась, что больше всего любит отмечать торжество дома в кругу семьи.

«Где бы мы ни встречали Новый год — в ресторанах, в отпуске в теплых краях, — ничто не сравнится с домашним уютом, когда мы все вместе сидим за накрытым столом, с обязательным салатом оливье и тортом «Наполеон», у красиво украшенной елочки и слушаем обращение Президента. Деда Мороза мы для Нади приглашаем, собираемся компанией друзей, у которых тоже есть дети, и дарим им чудесный праздник», — сообщила олимпийская чемпионка. Она добавила, что ее младшая дочь по-прежнему верит в Деда Мороза и заказывает ему подарки.

В декабре актриса Анна Ковальчук рассказала, что в их семье существует традиция вместе наряжать елку 1 декабря каждого года. Она добавила, что, начиная с этой даты, в гости к детям каждую ночь приходит гномик и дарит им подарки.

Полина Кислицына
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