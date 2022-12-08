Россиян призвали положить лишние деньги на депозит до Нового года

Финансист Бадалов призвал россиян положить лишние деньги на депозит до Нового года

Финансист Лазарь Бадалов заявил, что россияне обладают множеством возможностей, как распорядиться своими сбережениями до Нового года. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнил, что деньги можно направить на необходимые в следующем году покупки. Кроме того, сбережения позволят частично погасить долги по кредитам или банковским картам. Такие решения помогут сохранить средства из будущих зарплат, отметил он. «Но эти планы должны быть реалистичными, иначе деньги улетят впустую. Например, в начале года из-за паники многие скупали абсолютно ненужные товары, а обещанный дефицит так и не наступил», — напомнил он.

Бадалов добавил, что во время «финансового шторма» доходы меньше зависят от россиян, чем расходы. Поэтому он призвал граждан положить лишние деньги на депозит до Нового года. По словам финансиста, это лучше, чем «игры в инвестиции» на нестабильном рынке.

Ранее россияне раскрыли объем трат на новогодние подарки. По данным сервиса «Яндекс Маркет», большинство граждан купят презенты на сумму до пяти тысяч рублей.

