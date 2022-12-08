В Подмосковье 60-летний педофил заманил 11-летнюю школьницу пиццей и похитил ее

В Мытищах задержали 60-летнего педофила с пиццей, похитившего 11-летнюю школьницу

В подмосковных Мытищах задержали 60-летнего мужчину, похитившего 11-летнюю девочку во время прогулки. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 7 декабря школьница пошла в магазин. Там к ней подошел незнакомец и предложил пиццу. Когда он вышел из магазина, то пригласил несовершеннолетнюю к себе в гости. Они уже подходили к дому, тогда мужчина схватил девочку и затащил в подъезд. Жертва кричала, но педофил завел ее в лифт и грозился скинуть с десятого этажа.

В квартире фигурант приставал к девочке и домогался ее, после чего отпустил школьницу домой.

Отмечается, что задержанный уже был судим ранее по статье 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.