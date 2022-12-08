Россиянам дали советы по кредитам на закупку новогодних подарков

Финансист Абрамов посоветовал брать кредиты с выплатой не выше трети дохода

Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов дал советы россиянам по кредитам на закупку новогодних подарков. В беседе с «Лентой.ру» он порекомендовал брать кредит, рассчитывая на выплату не более трети от дохода.

30 процентов

Экономист рассказал, что существует показатель предельной долговой нагрузки при получении кредитов: сумма платежей по кредиту, соотнесенная с заработной платой.

«В целом этот объем очень большой — такие выплаты могут составлять 60 процентов к заработной плате. Но я думаю, что это совершенно нереалистичная величина. Необходимо соизмерить свои платежи и свой средний заработок», — добавил он.

Мне не кажется, что превышение барьера в 30 процентов является разумным Александр Абрамов экономист

Абрамов отметил, что перед тем как брать кредит на Новый год, необходимо представить, что часть зарплаты будет уходить на погашение кредита каждый месяц. Потому что человеку нужно понять: будет ли это серьезным испытанием для него.

«Во многих исследованиях барьер чувствительности близок как раз к 30 процентам. Я думаю, что надо ориентироваться на как можно меньший процент от заработка. Потому что доходы у людей сейчас нестабильные, ситуация в экономике очень волатильна. В этом вопросе надо проявить максимальную осторожность», — сказал экономист.

Срок погашения

Еще одним важным условием при получении кредита на Новый год Абрамов назвал оценку срока погашения.

Чем быстрее человек рассчитывается с потребительским кредитом, тем лучше. Иначе просто увеличивается кредитная нагрузка, оттягивая срок погашения Александр Абрамов экономист

«Решение оттянуть на более длительный срок является неким самообманом. Потому что ставки по потребительским кредитам очень высокие по сравнению с другими видами кредитов. А высокая ставка будет работать против человека», — объяснил он.

При этом оптимальность срока выплаты кредита будет зависеть от объема доходов: если это очень маленький процент от доходов, то это могут быть и более длинные сроки, сказал экономист.

«Но я не думаю, что, например, три года — это срок для потребительского кредита. Это самого себя поджаривать на мелком огне», — добавил он.

Прогноз на Новый год

Также Абрамов рассказал, что в 2022 году объем кредитов населения вырос на 10-15 процентов.

«Это умеренный рост. Мне кажется, что на Новый год больших всплесков в области потребительских кредитов не будет. Потому что, с одной стороны, доходы людей стали более умеренными, а с другой стороны, Центробанк сейчас ориентирует коммерческие банки на ограничения и более сбалансированный подход при выдаче потребительских кредитов», — заключил экономист.

Ранее россияне раскрыли сумму, которую они планируют потратить на подарки к Новому году. Выяснилось, что 27 процентов респондентов намерены отдать за презенты родным не более 10 процентов всех денег, которые они хотят израсходовать на празднование. В то же время почти каждый пятый опрошенный (18 процентов) собирается выделить на покупки половину запланированного бюджета, а 16 процентов готовы отдать 20 процентов средств.