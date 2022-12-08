Путин поддержал переволновавшегося во время выступления Героя России

Путин поддержал переволновавшегося во время выступления ефрейтора Малыйкина

Президент России Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина, переволновавшегося во время выступления после награждения в Кремлевском дворце. Запись трансляции вручения медалей опубликована на сайте Кремля.

В ходе выступления Малыйкин признался, что безмерно горд получить медаль «Золотая звезда». «Смею вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите нашей Родины, борьбе за мирное будущее наших детей», — сказал он, но потом неожиданно замолчал.

В этот момент зал, в котором находились более двухсот человек, поддержал военного аплодисментами, после чего к мужчине подошел глава государства. «Здесь все свои», — подбодрил президент, похлопав бойца по плечу.

После этого Малыйкин продолжил выступление, уточняет РИА Новости.