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11:29, 8 декабря 2022Мир

В иракских тюрьмах остались 59 россиянок

В тюрьмах Ирака остались 59 россиянок, осужденных за терроризм

Фото: Shutterstock

В тюрьмах Ирака остаются 59 гражданок России, обвиняемых в пособничестве терроризму, заявил посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев. Его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, когда он заступил на должность, в заключении пребывали 63 россиянки. На сегодняшний день одна из них скончалась из-за проблем со здоровьем, а троих освободили. Сообщается, что совершеннолетние женщины за пособничество террористам были приговорены к 15 годам лишения свободы, а несовершеннолетние — к пяти.

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«Вся вина осужденных россиянок в том, что они были женами боевиков. Поэтому их посадили за пособничество – это очень важный момент. Если бы за ними были какие-то деяния террористического плана, приговорили бы к высшей мере наказания», — отметил Кутрашев. Он добавил, что большинство заключенных еще в подростковом возрасте были насильно вывезены родителями в Ирак и выданы замуж за боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

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Глеб Бажуткин
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