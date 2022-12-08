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15:13, 9 декабря 2022Путешествия

Россия вывела из реестра Бермудских островов 201 самолет

«Ъ»: российские авиакомпании вернули к зарубежным перевозкам 201 иностранный самолет

Фото: Soeren Stache / ZB / Globallookpress.com

Спустя полгода после введения западных санкций российские авиакомпании смогли вернуть к зарубежным перевозкам 201 иностранный самолет. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, все воздушные судна, перерегистрированные в России, ранее числились в реестре Бермудских островов. Среди них 150 являются Boeing и Airbus, а также несколько десятков Embraer, Bombardier и Gulfstream.

Ранее российские авиакомпании не имели права задействовать данные самолеты для полетов в воздушном пространстве за пределами России из-за имеющейся на тот момент двойной регистрации.

Теперь за границу, помимо 150 «Суперджетов», сможет летать почти половина парка. В связи с этим ожидается заметное снижение цен на авиарейсы в зарубежные страны.

Ранее стало известно о том, что власти России и Таиланда решили возобновить прямые авиарейсы между странами. Об этом сообщали в российском Министерстве иностранных дел.

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Алина Хасанбекова
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