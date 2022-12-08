Евросоюз приостановит лицензии на трансляцию ряда российских каналов

ЕС приостановит лицензии на трансляцию Первого канала и «России 1» в рамках новых санкций

Евросоюз приостановит лицензии на трансляцию Первого канала, «Россия 1», НТВ, «НТВ Мир» и РЕН ТВ в рамках новых санкций. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на полученные документы.

По информации издания, новый пакет санкций может коснуться ряда российский телеканалов. Уточняется, что в результате ограничений могут быть приостановлены лицензии на вещание Первого канала, «России 1», НТВ, «НТВ Мир» и РЕН ТВ.

О том, что в новом пакете санкций есть пункт о блокировке российских каналов, стало известно 7 декабря. «Мы нанесем удар по российской пропагандистской машине, дополнительно отключив от эфира четыре канала и все другие платформы для распространения контента», — говорилось в заявлении Еврокомиссии.

В этом же заявлении отмечалось, что в новом пакете санкций будет запрет на доступ России к беспилотным летательным аппаратам. В том числе это касается технологий, полученных с помощью третьих стран.