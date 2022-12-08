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12:32, 8 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 19 лет за убийство и расчленение родителей

В Саратове суд приговорил к 19 годам колонии мужчину за убийство и расчленение родителей

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Саратовский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы 34-летнего местного жителя Артема Киреева, который убил и расчленил родителей 56 и 57 лет. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на суд.

В суде мужчина заявил, что вину в совершении двойного убийства не признает. Он заявил, что отец задушил мать, а потом якобы накинулся на сына, который убил его, обороняясь от нападения.

10 апреля в квартире дома на улице Ленина в Саратове обнаружили тела супругов. По подозрению в их убийстве полиция задержала сына, который дал признательные показания.

Суд и следствие установили, что в ночь на 7 марта Киреев гостил у родителей. Из-за давней обиды он ударил спящего отца по голове, а затем задушил. Затем он также убил мать и вынес тела на балкон. Через некоторое время Киреев расчленил их, расфасовал по мешкам и оставил там. Только через месяц убитых нашли родственники, обеспокоенные их долгим отсутствием.

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Любовь Ширижик
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