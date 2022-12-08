Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:44, 8 декабря 2022Мир

В США решили активизировать конкуренцию с Россией в атомной отрасли

Комитет Сената США принял законопроект об активизации конкуренции с РФ в атомной отрасли

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам одобрил законопроект, предусматривающий меры с целью активизации конкуренции с Россией и Китаем в атомной отрасли. Об этом рассказал старший республиканец комитета Джим Риш (от штата Айдахо) по итогам голосования, пишет ТАСС.

По его словам, США решили развивать сотрудничество с союзниками и партнерами для разработки «стратегии экспорта технологий, разработок и различных услуг в этой сфере». Вашингтон добивается сокращения растущего влияния РФ и КНР на развитие ядерной энергетики в мире.

Принятый документ предусматривает строительство американской стороной атомных электростанций (АЭС) в других странах, обслуживание этих объектов, а также оказание услуг по снабжению ядерным топливом. Сенаторы призывают уделить особое внимание тем государствам, которые уже сотрудничают в указанной сфере с Москвой и Пекином.

Когда законопроект рассмотрят в Сенате полного состава, пока не уточняется.

Ранее несмотря на запрет импорта углеводородов из России, Соединенные Штаты не стали вводить аналогичные меры в отношении урана. Издание OilPrice писало, что Америка в гораздо большей степени зависит от российского урана, чем от нефти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной мобилизации
В США решили активизировать конкуренцию с Россией в атомной отрасли
Найден метод сокращения свободных радикалов
В США назвали переломный момент в конфликте на Украине
На Украине рассказали о работе телевидения и радио в случае блэкаута
В России указали на неэффективность санкций США
Фермерша разделась на рабочем месте и удивила пользователей сети
Раскрыта опасность использования гаджетов во время зарядки
Пентагон заявил об использовании опыта Украины в американской армии
Шольц заявил о стремлении Германии к независимости от российских энергоносителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.