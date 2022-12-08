В США решили активизировать конкуренцию с Россией в атомной отрасли

Комитет Сената США принял законопроект об активизации конкуренции с РФ в атомной отрасли

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам одобрил законопроект, предусматривающий меры с целью активизации конкуренции с Россией и Китаем в атомной отрасли. Об этом рассказал старший республиканец комитета Джим Риш (от штата Айдахо) по итогам голосования, пишет ТАСС.

По его словам, США решили развивать сотрудничество с союзниками и партнерами для разработки «стратегии экспорта технологий, разработок и различных услуг в этой сфере». Вашингтон добивается сокращения растущего влияния РФ и КНР на развитие ядерной энергетики в мире.

Принятый документ предусматривает строительство американской стороной атомных электростанций (АЭС) в других странах, обслуживание этих объектов, а также оказание услуг по снабжению ядерным топливом. Сенаторы призывают уделить особое внимание тем государствам, которые уже сотрудничают в указанной сфере с Москвой и Пекином.

Когда законопроект рассмотрят в Сенате полного состава, пока не уточняется.

Ранее несмотря на запрет импорта углеводородов из России, Соединенные Штаты не стали вводить аналогичные меры в отношении урана. Издание OilPrice писало, что Америка в гораздо большей степени зависит от российского урана, чем от нефти.