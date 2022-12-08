Блогерша открыла загадочную посылку от незнакомца во время эфира и удивилась

Стримерша Кейтлин Сирагуса получила от незнакомца посылку с 70 тысячами долларов внутри

Американская стримерша Кейтлин Сирагуса (Kaitlyn Siragusa), известная под псевдонимом Amouranth, показала посылку, которую получила от незнакомца. Как сообщает The Mirror, содержимое коробки сильно удивило блогершу.

Сирагуса открыла загадочную посылку прямо во время эфира. Внутри нее стримерша обнаружила iPhone, электрошокер и 70 тысяч долларов (примерно 4,4 миллиона рублей). Также в коробке было письмо, из которого следовало, что незнакомец оплатил для нее услуги частного телохранителя, которыми американка может воспользоваться, когда захочет.

Сирагуса отметила, что до этого никогда не получала подобные посылки. «Обычно мне приходят жуткие записки со словами "Давай сбежим вместе" или "Пожалуйста, выходи за меня замуж"», — уточнила она.

Однако в комментариях некоторые пользователи не поверили в достоверность истории. Один из них заявил, что если бы кто-то в действительности отправил такую крупную сумму наличных, то в почтовой службе заинтересовались бы такой посылкой и устроили расследование.

Кейтлин Сирагуса — популярная американская стримерша. Она прославилась благодаря стримам на Twitch, где она танцует и принимает ванну. За ее каналом на платформе следят 6,1 миллиона пользователей.