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20:56, 8 декабря 2022Среда обитания

Елка на энергии солнца спровоцировала скандал в европейской столице

The Guardian: рождественская елка на солнечных батареях спровоцировала скандал в Риме

Фото: Yara Nardi / Reuters

В Риме рождественская елка, гирлянды которой питаются от возобновляемой энергии, спровоцировала скандал. Солнечные батареи показались горожанам уродливыми и неуместными для размещения на признанной объектом всемирного наследия ЮНЕСКО площади, сообщает The Guardian.

Речь идет о праздничном дереве, которое установили на площади Венеции в центре итальянской столицы. У подножия ели расположили две солнечные панели — от них заряжается иллюминация. По словам искусствоведа и бывшего замминистра культуры европейской страны Витторио Зграби, инициатива похожа на выставленную напоказ фиктивную заботу о природе и кажется ему «идеей в духе Греты Тунберг».

Представитель ультраправой политической партии «Лига» Фабриццио Сантори назвал установку двух больших солнечных панелей в центре Рима насмешкой, поскольку власти города часто отказывают итальянцам в установке подобного оборудования на их дома.

Однако мэр Рима Роберто Гуалтьери выступил в защиту использования солнечных батарей, которые также будут питать рождественские огни на близлежащей торговой улице Виа дель Корсо, так как они позволят сэкономить в период больших расходов на электроэнергию. Более того, за счет этих установок, по его словам, получится снизить выбросы углекислого газа более чем на 70 килограммов в день.

Ранее эколог рассказала, что безопасными для планеты могут быть как живые, так и искусственные новогодние елки. По словам главного редактора медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аиды Левановой, для этого необходимо соблюдать ряд правил. Так, живые праздничные деревья нельзя срубать самостоятельно и необходимо правильно утилизировать, а искусственные — следует использовать много лет подряд.

Нина Ташевская
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