Стилистка дала советы по подбору одежды для каждого типа фигуры

Стилистка Мелисса Мургана посоветовала подчеркивать рост монохромными нарядами

Австралийская стилистка дала рекомендации, которых она придерживается во время шопинга. Соответсвующие ролики опубликованы на ее странице в TikTok, насчитывающем 2,4 миллиона просмотров.

Жительница Мельбурна Мелисса Мургана поделилась лайфхаками по подбору одежды для каждого типа фигуры. В первую очередь она посоветовала научиться сочетать вещи по оттенку. Так, если необходимо акцентировать внимание на талии, лучше носить контрастирующие цвета, например, белый и черный, а для подчеркивания роста требуются монохромные наряды.

Кроме того, по словам эксперта, всегда следует заправлять топы и футболки в брюки или юбки, чтобы визуально не расширять бедра. Вдобавок героиня материала отметила, что вне зависимости от строения тела лучше всегда выделять талию ремнем. «Если ваш верх сильно короткий, обязательно надевайте V-образные вырезы», — высказалась в заключение специалистка.

В августе стилистка Чи Ли перечислила лучшую одежду для обладательниц широких бедер. В первую очередь она призвала женщин отказаться от длинных пиджаков или топов, а также от скинни-джинсов. Взамен эксперт порекомендовала носить брюки-клеш, платья А-силуэта и юбки на запах.