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15:28, 8 декабря 2022Ценности

Стилистка дала советы по подбору одежды для каждого типа фигуры

Стилистка Мелисса Мургана посоветовала подчеркивать рост монохромными нарядами

Фото: @melissagotstyle

Австралийская стилистка дала рекомендации, которых она придерживается во время шопинга. Соответсвующие ролики опубликованы на ее странице в TikTok, насчитывающем 2,4 миллиона просмотров.

Жительница Мельбурна Мелисса Мургана поделилась лайфхаками по подбору одежды для каждого типа фигуры. В первую очередь она посоветовала научиться сочетать вещи по оттенку. Так, если необходимо акцентировать внимание на талии, лучше носить контрастирующие цвета, например, белый и черный, а для подчеркивания роста требуются монохромные наряды.

Кроме того, по словам эксперта, всегда следует заправлять топы и футболки в брюки или юбки, чтобы визуально не расширять бедра. Вдобавок героиня материала отметила, что вне зависимости от строения тела лучше всегда выделять талию ремнем. «Если ваш верх сильно короткий, обязательно надевайте V-образные вырезы», — высказалась в заключение специалистка.

В августе стилистка Чи Ли перечислила лучшую одежду для обладательниц широких бедер. В первую очередь она призвала женщин отказаться от длинных пиджаков или топов, а также от скинни-джинсов. Взамен эксперт порекомендовала носить брюки-клеш, платья А-силуэта и юбки на запах.

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Майя Пономаренко
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