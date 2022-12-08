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16:11, 8 декабря 2022Силовые структуры

Главу комитета по ТЭК Ленобласти задержали за взятку в 26 миллионов рублей

СКР задержал председателя комитета по ТЭК Ленобласти за взятку в 26 миллионов рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи задержали председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленинградской области Юрия Андреева за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, речь идет о взятках в рамках реализации областной госпрограммы по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышению энергоэффективности. Андреев организовал проектирование, установку и ввод в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах так, что подрядчикам требовалось передавать сотрудникам администрации процент денег, которые они получали по контрактам от заказчиков.

Подельник Андреева — директор «Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области». С октября 2022 года он находится в СИЗО. В рамках расследования было установлено, что они получали взятки с 2019 по 2022 год. Все это время чиновники помогали заключать контракты администрациям и управляющим компаниям нескольких районов Ленобласти, а также подчиненными им учреждениями и предприятиями. Суммарно фигурант вместе с сообщником нанес ущерб госбюджету на сумму свыше 32 миллионов рублей, а размер взятки составил 26 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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