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16:20, 8 декабря 2022Силовые структуры

Гражданина Украины осудили на три года за покупку GPS-трекера в Москве

В Москве суд приговорил к трем годам колонии гражданина Украины за покупку GPS-трекера

Кадр: dzen.ru

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы гражданина Украины Андрея Пасечника за покупку GPS-трекера. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимого признали виновным в незаконном обороте технического средства, предназначенного для негласного получения информации. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его адвокат считает приговор суровым и намерен обжаловать.

Суд установил, что украинец не позднее 6 марта 2022 года приобрел на столичном радиорынке «Горбушка» GPS-трекер Mini A8 за пять тысяч рублей. Устройство имеет функции определения местоположения и записи звука. На допросе Пасечник объяснил, что купил трекер для установки на личном автомобиле, который не был поставлен на учет в России. С помощью устройства он хотел обезопасить от угона машину, использовавшуюся им для перевозок.

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Любовь Ширижик
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