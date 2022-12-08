Гражданина Украины осудили на три года за покупку GPS-трекера в Москве

В Москве суд приговорил к трем годам колонии гражданина Украины за покупку GPS-трекера

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы гражданина Украины Андрея Пасечника за покупку GPS-трекера. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимого признали виновным в незаконном обороте технического средства, предназначенного для негласного получения информации. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его адвокат считает приговор суровым и намерен обжаловать.

Суд установил, что украинец не позднее 6 марта 2022 года приобрел на столичном радиорынке «Горбушка» GPS-трекер Mini A8 за пять тысяч рублей. Устройство имеет функции определения местоположения и записи звука. На допросе Пасечник объяснил, что купил трекер для установки на личном автомобиле, который не был поставлен на учет в России. С помощью устройства он хотел обезопасить от угона машину, использовавшуюся им для перевозок.