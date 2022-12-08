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05:30, 8 декабря 2022Путешествия

Россиянин отдохнул в ОАЭ и удивился дешевизне и разнообразию алкоголя

Отдохнувший в ОАЭ блогер «Яндекс.Дзен» рассказал о разнообразии алкоголя в стране

Фото: Ahmed Aldaie / Unsplash

Российский турист отдохнул в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и удивился разнообразию и дешевизне алкогольных напитков в местных магазинах. Своими впечатлениями россиянин поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации сообщил, что многие путешественники, отправляясь на отдых в ОАЭ, запасаются выпивкой. Привезти ее с собой туристы могут в любой эмират, однако им необходимо знать, какие ограничения по количеству и градусу ввозимого алкоголя существуют в том или ином регионе страны.

Блогер рассказал, что единственный эмират из семи, в котором действует сухой закон и строго запрещена продажа алкогольных напитков, — это Шарджа. Приобрести их здесь можно только в duty free аэропорта.

Россиянин отметил, что самые крупные сети алкогольных магазинов в ОАЭ — African + Eastern и MMI, а в обычных магазинах и супермаркетах купить алкоголь туристам не удастся.

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Что касается цен на алкоголь, то, по словам туриста, в каждом эмирате они разные. «К примеру, мы купили в Абу-Даби две бутылки индийского рома по 0,7 литра по акции за 35 дирхамом (600 рублей), — заявил он. — А еще одни отдыхающие из нашего отеля съездили в Аджман и купили такого же рома без всяких акций по 15 дирхамов за бутылку (255 рублей). Средняя цена за 0,5 литра пива — пять дирхамов (85 рублей)».

Турист признался, что такого разнообразия алкоголя на любой вкус и кошелек, как в ОАЭ, не встречал даже в duty free. «Но не забывайте, что выпивать приобретенную алкогольную продукцию, в том числе и пиво — только в номере отеля, — добавил он. — Иначе штраф».

Россиянин также напомнил, что в некоторых эмиратах приобрести алкогольную продукцию можно, только оформив лицензию в специализированном магазине. Как правило, она выдается на 30 дней.

В ноябре сообщалось, что двое британских туристов, которые приехали в Катар на чемпионат мира по футболу, отправились на поиски пива и случайно попали на вечеринку во дворце шейха.

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Фариза Бацазова
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