Во Франции признали выгоду США от украинского конфликта

Жоффруа Ру де Безье: украинский конфликт ставит США в более выгодное положение, чем Европу

Глава союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье в эфире радиостанции RMC заявил, что украинский конфликт ставит США в более выгодное положение, чем Европу.

«Я не стану, как многие сторонники теорий заговора, обвинять США в том, что они развязали войну на Украине с целью нажиться на ней, но реальность такова, что они извлекают из нее выгоду», — признал Безье.

По его словам, украинский конфликт привел к резкому росту цен на газ и электричество в Европе, в то время как в США они остались стабильными, что дает американскому бизнесу конкурентное преимущество. Ру де Безье подчеркнул, что европейские страны столкнулись со снижением темпов производства.

«Существует риск того, что предприятия уйдут в США или в Азию, потому что цена на электричество локальна, а цена на нефть устанавливается на мировом уровне. Когда цена на нефть росла, она росла одинаково для всех, и это не создавало проблем конкуренции. Цена на электричество растет только в Европе, а США активно разрабатывает сланцевый газ, поэтому цены на газ и нефть на их рынке конкуренты», — заявил он.

Ру де Безье подчеркнул, что Европе необходимы меры по поддержке бизнеса, аналогичные принятому в США закону о снижении инфляции (The Inflation Reduction Act, IRA).

В августе президент США Джо Байден подписал закон, который, в частности, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке и использующих произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.