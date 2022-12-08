Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

В версии WhatsApp для Windows появилась возможность отправлять сообщения самому себе

Пользователям версии мессенджера WhatsApp для Windows стала доступна новая функция, связанная с отправкой сообщений. Об этом рассказали специалисты портала WABetaInfo.

По информации ресурса, в десктопной версии мессенджера у юзеров появилась возможность отправлять сообщения самим себе. В прошлом этой функцией можно было воспользоваться только в мобильной версии WhatsApp. Теперь, если человек отправит себе на номер телефона какое-либо сообщение, оно будет доставлено на все устройства, связанные с его аккаунтом. Отмечается, что все эти сообщения будут защищены сквозным шифрованием.

Нововведение заметили в бета-версии WhatsApp для Windows под номером 2.2248.2.0. В ближайшее время оно станет доступно для всех пользователей мессенджера, заверили специалисты.

Днем ранее портал WABetaInfo сообщил о том, что в скором времени пользователи WhatsApp смогут создавать цифровые аватары. Уточнялось, что их можно будет использовать в качестве фотографии профиля. Кроме того, с ними можно будет создать коллекцию стикеров.