Балканист Екатерина Энтина: сербы обеспечили России отказ Сербии от антироссийских санкций

Основное влияние на позицию властей Сербии по отказу от антироссийских санкций оказали граждане страны, которые поддержали Россию массовыми демонстрациями. Об этом в интервью с «Лентой.ру» заявила профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

По ее словам, именно сербский народ, а не сербские власти обеспечил отказ от антироссийских санкций не только в Сербии, но и в Боснии и Герцеговине.

«Когда более 80 процентов опрошенных поддерживают российскую сторону, и когда десятки, а пару раз даже сотни тысяч людей выходят на улицу, то это оказывает основное влияние на позицию сербского руководства, которое в начале спецоперации, на мой взгляд, сомневалось, идти ли вразрез со всем западным сообществом», — подчеркнула эксперт.

Энтина также отметила, что сербы «очень трепетно и с любовью» относятся к приезду российских граждан. «Сейчас в крупных сербских городах предельно много русских. В целом, с точки зрения момента, сербы воспринимают это позитивно, тем более, что откровенно антироссийских людей или проукраински настроенных меньшинство», — рассказала специалист.

Он также отметила, что приезд российских граждан может оказаться большим плюсом для Сербии, так как вызовет волну появления мелких частных бизнесов, сервисов и услуг.

Ранее журналистка Любица Гойгич рассказала почему сербы поддерживают Россию. Она подчеркнула, что сербы помнят о бомбардировках Белграда и жизнь в условиях ограничительных мер. По ее словам, в тот период Москва поддержала страну и выступила против агрессии Североатлантического альянса направленной на Югославию.