Певица Билли Айлиш объяснила любовь к мужской одежде фразой «чувствую себя сексуальнее»

Американская певица Билли Айлиш раскрыла причину любви к мужскому стилю в одежде, описав ее фразой «чувствую себя сексуальнее». Интервью с артисткой приводит издание Highsnobiety.

Звезда заявила, что ее поражают люди, которых не волнует их внешний вид. По ее словам, в 15 лет она ощутила себя заложницей собственного образа и решилась на трансформацию. В результате девушка перекрасила волосы в блонд и начала носить облегающую одежду. «Я чувствовала, что не могу измениться, поэтому зашла ради этого слишком далеко», — объяснила исполнительница.

Однако в настоящее время Айлиш вернулась к черному цвету волос и вновь сменила имидж. «Я чувствую себя сексуальнее, когда одеваюсь по-мужски. Я ни на секунду не ощущала себя сексуальной, будучи блондинкой», — подчеркнула она. Кроме того, знаменитость отметила, что считает, что окружающие относились бы к ней менее уважительно и серьезно, если бы она выглядела «женственнее».

В ноябре сообщалось, что Билли Айлиш объявила о начале продаж парфюма собственного бренда Eilish Fragrance снимками в откровенном образе.