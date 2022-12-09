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15:44, 9 декабря 2022Из жизни

100-летняя любительница кулинарии поделилась секретом долголетия

Weny News: 100-летняя жительница США назвала нравственность секретом долголетия

Кадр: видео WENY News

100-летняя жительница американского города Элмайра, штат Нью-Йорк, Эдна Мэй Тейлор поделилась секретом долгой жизни. Об этом сообщает Weny News.

Тейлор родилась в штате Флорида, переехала в Нью-Йорк в юном возрасте и много лет работала в юридической компании. Женщина увлекается модой, танцами, но больше всего любит готовить. Среди жителей города Элмайра Тейлор известна как отличный повар. «Кто-то пустил слух, что если вы придете ко мне домой, то никогда не уйдете голодными», — рассказывает она.

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У женщины есть два сына, старшему из которых больше восьмидесяти лет. У нее также имеются внуки и правнуки, точное число которых она не помнит, объясняя это тем, что их слишком много. Любительница кулинарии назвала нравственность секретом своего долголетия. «Поступайте с людьми так, как хотели бы, чтобы они поступали с вами. Это единственное, во что я верю», — утверждает Тейлор.

Ранее сообщалось, что 105-летняя жительница США отпраздновала очередной день рождения и назвала причину своего долголетия. Пенсионерка рассказала, что всю жизнь обожала танцевать и постоянно ходила с мужем на танцы.

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Алиса Удовик
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