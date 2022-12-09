Россияне бросились строить частные дома

Сбербанк: объем выданной на ИЖС ипотеки вырос в 17 раз за три года

Объем выданной на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) ипотеки значительно вырос за последние три года. О том, что россияне фактически бросились строить частные дома, сообщает РБК со ссылкой на слова директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева.

В 2022 году общая сумма выданных кредитов Сбербанка на ИЖС составила 85 миллиардов рублей. Показатель оказался в 3,3 раза выше, чем в 2021 году, когда было выдано 25,8 миллиарда рублей. Объем выданной ипотеки в текущем году также превысил показатель 2020 года в 12 раз (было выдано 7,2 миллиарда) и показатель 2019 года в 17 раз (было выдано 4,9 миллиарда).

Большинство россиян обращаются за помощью в строительстве дома к профессионалам. На долю таких собственников приходится 80 процентов против 20 процентов тех, кто обходятся собственными силами.

В ноябре банк ДОМ.РФ зафиксировал увеличение спроса на ипотеку ИЖС среди миллениалов. В 2022 году число сделок с россиянами, рожденными в 1981-1995 годах, выросло в 3,5 раза относительно аналогичного периода 2021 года. Сейчас на таких граждан приходится 72 процента ипотек на частные дома.