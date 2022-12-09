Две воспитательницы российского детсада издевались над детьми и попали на видео
Две воспитательницы российского детского сада издевались над детьми во время кормления и попали на видео, снятое очевидцами. Ролик опубликован в группе «Курский бомондъ» «ВКонтакте».
Инцидент произошел в Курской области. На кадрах видно, как воспитательницы железногорского детсада №24 сидят с детьми за обеденным столом. Двух воспитанников они пытаются накормить насильно — мальчик и девочка плачут и вырываются из рук педагогов, но те продолжают попытки заставить их есть. Одна из женщин хватает кричащую девочку за голову и засовывает ей в рот ложку с едой.
По данным канала, сотрудники регулярно применяют к детям физическую силу, пытаясь их накормить.
Администрация Курской области и региональное управление Следственного комитета проводят проверку произошедшего. Предположительно, до выяснения всех обстоятельств воспитательниц отстранят от работы.
Ранее на видео попала воспитательница детсада в Южно-Сахалинске, которая протащила ребенка за руку по асфальту. По словам родителей, это случилось после того, как ребенок задержался на детской площадке.