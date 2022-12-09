Уникальный российский маяк XIX века возьмут под охрану

Святоносский маяк на побережье Кольского полуострова возьмут под охрану

Уникальный Святоносский маяк на побережье Кольского полуострова возьмут под охрану. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Министерства культуры Мурманской области.

«Утвердить прилагаемое охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения "Маяк Святоносский"», — сказано в документе.

Деревянный маяк расположен в ЗАТО Островной на полуострове Святой Нос и является образцом фортификационной архитектуры XIX века. Он работает с 1862 года — на сегодняшний день это один из самых старых действующих маяков страны. Высота сооружения — 22 метра, при этом маяк возвышается на 94 метра над уровнем моря. Дальность видимости маяка достигает 22 миль (более 35 километров).

В 2021 году Святоносский маяк был признан объектом культурного наследия федерального значения, а в 2020 году его внесли в «Список вновь выявленных объектов на территории Мурманской области, представляющих историческую, научную или иную художественную ценность».

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