Россиян предупредили о росте активности мошенников

Эксперт по безопасности Лифшиц заявил о росте активности мошенников накануне Нового года

Рост активности мошенников всегда наблюдается во время волнений в обществе или в преддверии праздников, особенно острой проблема становится перед Новым годом, когда россиянам начинают приходить массовые рассылки и поступать звонки от злоумышленников. Об этом «Ленте.ру» рассказал специалист по кибербезопасности Евгений Лифшиц.

«Любой значимый инфоповод или какое-либо массовое событие активизирует мошенников. В первую очередь, их деятельность провоцируют инфоповоды, создаваемые СМИ, информационные потоки в интернете, вызывающие большой интерес и отклик общества. Ну и, конечно, исторически у нас так сложилось, что с любым праздником, будь то 23 февраля или 8 марта, активность мошенников увеличивается. Тем более это справедливо для Нового года», — заметил специалист.

Лифшиц рассказал, что преступники часто предлагают россиянам купить по скидке или даже получить бесплатно билеты на различные праздничные мероприятия, детские утренники или тот же балет «Щелкунчик», билеты на который у перекупщиков сегодня достигают 200 тысяч рублей.

«Мы наблюдаем это каждый год. Так же и сейчас россиянам приходят массовые рассылки спецпредложений со всевозможных платформ. Эти "платформы" повторяют оригинальные популярные сайты, но на самом деле ведут на фишинговые сайты, в итоге люди просто платят мошенникам», — предупредил Лифшиц.

Ранее стало известно, что мошенники стали активно использовать номера других стран и звонить жертвам через различные мессенджеры. О новом способе обмана россиян рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, пишут «Известия».

«Судя по жалобам пользователей Kaspersky Who Calls, практически все разговоры происходили на русском языке. Вероятно, злоумышленники используют спуфинг — подмену номеров», — добавил IT-эксперт.

