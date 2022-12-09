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16:37, 9 декабря 2022Моя страна

Старинную плотину Нижнего Тагила реконструируют за один миллиард рублей

В Нижнем Тагиле в 2023-2024 году начнется реконструкция плотины за один миллиард рублей

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Нижнем Тагиле в 2023-2024 году начнется реконструкция старинной плотины, расположенной на улице Челюскинцев. Об этом в эфире «Прямой линии» заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его слова передает региональное информагентство TagilCity.

Согласно предварительным подсчетам, реконструкция гидротехнического сооружения, построенного в 1725 году для будущего металлургического завода, займет около двух лет. На проект уже выделен один миллиард рублей, однако итоговая сумма неизвестна. Куйвашев отметил, что в настоящее время специалисты выполняют предпроектные работы, точные сроки и стоимость восстановления плотины станут ясны позднее.

Губернатор Свердловской области обратил внимание, что плотина Нижнетагильского пруда, несмотря на ранее проводимые восстановительные работы, нуждается в реконструкции, поскольку является почти ровесницей Нижнего Тагила.

Он также отметил, что власти намереваются сделать так, чтобы Нижний Тагил был не только промышленным, но и туристическим центром. В частности, планируется восстановить здание Демидовского завода и создать на его территории музей.

«В запасниках экспонатов в краеведческом музее очень много, они будут выставлены там. И, конечно же, мы хотим чтобы вся эта рекреационно-туристическая зона заиграла другими красками. Поэтому плотина — это лишь часть того, что мы задумали», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Брянске начался первый этап масштабной реконструкции международного аэропорта. На модернизацию объекта выделено 3,6 миллиарда рублей из бюджета. В рамках проекта будет построена взлетная полоса, которая сможет принимать любые типы самолетов. Первый этап реконструкции планируется завершить до конца 2023 года.

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Варвара Кошечкина
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