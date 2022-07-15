В Брянске началась реконструкция аэропорта

В Брянске к концу 2023 года завершится реконструкция аэропорта

Начался первый этап масштабной реконструкции международного аэропорта в Брянске. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз, передает «Интерфакс».

По словам губернатора, на модернизацию объекта выделено 3,6 миллиарда рублей из бюджета. В рамках проекта будет построена взлетная полоса, которая сможет принимать любые типы самолетов. Для этих целей рядом с авиагаванью специально запущен мобильный завод для производства асфальтобетона.

Также на первом этапе реконструкции, который планируется завершить до конца 2023 года, будут проведены земельные работы по устройству пассажирского перрона, установлено новое радиотехническое и светосигнальное оборудование.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года планируется реконструировать терминал в аэропорту Толмачево в Новосибирске. После окончания работ аэровокзал будет «залит» светом благодаря большому количеству окон, а фасады здания должны будут стать «единой стеклянной лентой, которая обернет терминал по периметру».