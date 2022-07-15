Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Брянске началась реконструкция аэропорта

В Брянске к концу 2023 года завершится реконструкция аэропорта

Фото: Kirill Skorobogatko / Shutterstock

Начался первый этап масштабной реконструкции международного аэропорта в Брянске. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз, передает «Интерфакс».

По словам губернатора, на модернизацию объекта выделено 3,6 миллиарда рублей из бюджета. В рамках проекта будет построена взлетная полоса, которая сможет принимать любые типы самолетов. Для этих целей рядом с авиагаванью специально запущен мобильный завод для производства асфальтобетона.

Также на первом этапе реконструкции, который планируется завершить до конца 2023 года, будут проведены земельные работы по устройству пассажирского перрона, установлено новое радиотехническое и светосигнальное оборудование.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года планируется реконструировать терминал в аэропорту Толмачево в Новосибирске. После окончания работ аэровокзал будет «залит» светом благодаря большому количеству окон, а фасады здания должны будут стать «единой стеклянной лентой, которая обернет терминал по периметру».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минфин США ослабил санкции против России
Оззи Осборн решил избавиться от особняка в Лос-Анджелесе
Ким Кардашьян подверглась критике в сети из-за новых фото в купальнике
В Германии потребовали отставки Олафа Шольца
Трамп определился с решением насчет участия в выборах
В Германии рассказали об отсутствии у ЕС общего плана на случай дефицита газа
Болсонару рассказал о решении конфликта на Украине
Европе предрекли продолжение волны отставок глав государств
Стало известно содержание подозрительной посылки в посольство России в Бразилии
В США отреагировали на секретный российский «Змеевик»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.