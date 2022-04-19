В Новосибирске реконструируют аэропорт Толмачево

В Новосибирске к концу 2022 года закончится реконструкция терминала в аэропорту Толмачево

В Новосибирске к концу 2022 года планируется закончить работы по реконструкции терминала в аэропорту Толмачево. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Уточняется, что проект разработало архитектурное бюро SPEECH под руководством московского архитектора Сергея Кузнецова. После реконструкции аэровокзал будет «залит» светом благодаря большому количеству окон, а фасады здания должны будут стать «единой стеклянной лентой, которая обернет терминал по периметру».

Также отмечается, что в воздушной гавани заработает новое оборудование для багажа, которое есть только в Москве.

Ранее сообщалось, что мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал о скором начале работ по восстановлению исторического центра города-курорта. Планируется, что в ходе благоустройства будут реконструированы Соборная площадь, скверы Пушкина, Лермонтовский квартал и другие туристические зоны.