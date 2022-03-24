В Пятигорске реконструируют исторический центр

Мэр Пятигорска Ворошилов сообщил о реконструкции исторического центра

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал о скором начале работ по восстановлению исторического центра города-курорта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что общая стоимость работ составит 480 миллионов рублей, средства выделили из федерального бюджета. Планируется, что в ходе благоустройства будут реконструированы Соборная площадь, скверы Пушкина и вокруг фонтана «Деды», Лермонтовский квартал и другие туристические зоны. Кроме того, в центре города появятся новые зоны отдыха, а также детские площадки.

«Благоустройство пешеходных зон, скверов и общественных пространств пройдет с сохранением и учетом исторической среды. Обязательно будем учитывать мнение историков и краеведов», — добавил Ворошилов.

Ранее сообщалось, что власти Кабардино-Балкарии завершают капитальный ремонт историко-краеведческого музея в Майском районе. После реконструкции в музее обещают ежегодно проводить 20 выставок различной тематической направленности.