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В Майском районе восстановят историко-краеведческий музей

Власти Кабардино-Балкарии завершают капитальный ремонт музея в Майском районе

Кадр: Россия 1

Власти Кабардино-Балкарии завершают капитальный ремонт историко-краеведческого музея в Майском районе. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, первоначально музей был открыт 8 мая 1975 года, к 30-летию Победы над фашистской Германией. Позже он стал филиалом государственного казенного учреждения культуры «Национальный музей КБР». Здание, в котором в ходе строительных работ восстановили четыре зала, возвели в начале ХХ века первые поселенцы города Майского.

После реконструкции в музее обещают ежегодно проводить 20 выставок различной тематической направленности. Известно, что экспозиция насчитывает около трех тысяч предметов, собранных как профессиональными поисковиками, так и местными жителями. В фондах хранятся материалы об истории предприятий района, почетных жителях города и участниках Великой Отечественной.

Ранее стало известно, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу №2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.

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Майя Пономаренко
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