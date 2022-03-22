В Майском районе восстановят историко-краеведческий музей

Власти Кабардино-Балкарии завершают капитальный ремонт музея в Майском районе

Власти Кабардино-Балкарии завершают капитальный ремонт историко-краеведческого музея в Майском районе. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, первоначально музей был открыт 8 мая 1975 года, к 30-летию Победы над фашистской Германией. Позже он стал филиалом государственного казенного учреждения культуры «Национальный музей КБР». Здание, в котором в ходе строительных работ восстановили четыре зала, возвели в начале ХХ века первые поселенцы города Майского.

После реконструкции в музее обещают ежегодно проводить 20 выставок различной тематической направленности. Известно, что экспозиция насчитывает около трех тысяч предметов, собранных как профессиональными поисковиками, так и местными жителями. В фондах хранятся материалы об истории предприятий района, почетных жителях города и участниках Великой Отечественной.

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