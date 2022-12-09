В сети обратили внимание на обувь президента Киргизии на саммите ЕАЭС

Журналисты обратили внимание на красную подошву обуви президента Киргизии на саммите ЕАЭС

Журналисты обратили внимание на обувь, в которой президент Киргизии Садыр Жапаров появился на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее видео в пятницу, 9 декабря, было опубликовано в Telegram-канале корреспондентов кремлевского пула РИА Новости.

На размещенных в сети кадрах, где Жапаров приветствует российского коллегу Владимира Путина, видно, что у туфель киргизского лидера красная подошва. При этом он одет в черный костюм и белую рубашку. Его образ дополняет коричневый галстук.

«На лабутенах: президент Жапаров встречает участников заседания Высшего Евразийского экономического совета в красивых ботинках», — с иронией отметил репортер пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram.

Саммит ЕАЭС проходит 9 декабря в Бишкеке. Помимо Путина и Жапарова в нем принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться «тройственный газовый союз» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.