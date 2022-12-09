Кириенко рассказал о проверке патриотизма действиями и ответственностью

Кириенко заявил, что патриотизм проверяется не словом, а делом

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в текущее «время героев» патриотизм проверяется не словами, а действиями и ответственностью.

«Сегодняшнее время героев — это время, когда патриотизм проверяется не словами, а действиями. Проверяется ответственностью, понимая, что каждый человек, которому мы сегодня говорили "спасибо", каждый герой, которым гордится Россия, какой бы он ни был профессии, национальности, потому что у нас в стране проживают люди почти 200 национальностей, но Родина и Отечество у нас одни на всех, в первую очередь, пример для подражания», — заявил Кириенко во время Всероссийского патриотического форума и премии «Патриот – 2022», передает ТАСС.

Как отметил Кириенко, патриотизм, преданность собственной стране, народу, призванию, а также настоящее мужество передаются только личным примером. «Эти герои — это врачи, которые спасают жизни под обстрелами, проводя тяжелейшие операции в больницах, где взрывами могут быть выбиты стекла, за их спиной разрывы снарядов. Но они, рискуя собой, спасают жизни других. Эти герои — волонтеры <...>, которые с риском для жизни шли прямо вслед за военнослужащими, вытаскивали детей из подвалов Мариуполя, разносили гумпомощь в Волновахе», — сказал Кириенко.

«Этими героями являются учителя, которые преподавали, поддерживали школы, учеников даже в разгар боев. Этими героями, конечно, являются все наставники, родители. Для нас всех крайне важно, что сегодня [совершаются] подвиги, сопоставимые с подвигами наших дедов и прадедов, на которых мы все учились и воспитывались», — подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что «молодые ребята и девчонки совершают не меньшие подвиги», чем их ровесники из «Молодой Гвардии» 80 лет назад.