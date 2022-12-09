США ввели санкции против ЦИК России, Эллы Памфиловой и еще 14 ее членов

США ввели санкции против Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, ее главы Эллы Памфиловой и еще 14 членов. Об этом сообщает американский Минфин.

«В сентябре 2022 года ЦИК России помогала контролировать и отслеживать фиктивные референдумы, проведенные в районах Украины, контролируемых Россией, которые изобиловали случаями явного принуждения и запугивания избирателей», — сказано в публикации.

Также в Минфине отметили, что глава ЦИК и другие члены комиссии представлял «изобилующие нарушениями» выборы и референдумы в России как «чистые и прозрачные». В американском министерстве подчеркнули, что обладают заслуживающими доверия сведениями, свидетельствующими о «тщательной подтасовке результатов [выборов] Кремлем».

Ранее стало известно, что Вашингтон ввел санкции против свыше 40 физических и юридических лиц из девяти стран, среди них Россия. Уточняется, что санкции коснулись граждан России, которые якобы причастны к допросам населения на территории Украины. В санкционный список включили сотрудников администрации президента России Олега Нестерова и Евгения Кима.