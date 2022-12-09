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14:51, 9 декабря 2022Среда обитания

В России выступили за продление ипотечной поддержки

Строительный блок кабмина выступил за продление ипотечной поддержки на 2023 год

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Строительный блок кабмина выступил за то, что все меры ипотечной поддержки должны быть продлены. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, передает ТАСС.

Стасишин ответил на вопрос о продлении льготной ипотеки на новостройки. «Блок правительственный, отвечающий за развитие жилищного строительства, считает, что как минимум на 2023 год все эти меры, которые были и реализовывались в 2022 году, в том числе от застройщиков, необходимо продлевать», — заявил он.

Замминистра добавил, что созданные девелоперами программы по досубсидированию ипотеки значительно увеличивают доступность жилья в стране. По словам Стасишина, Минстрой вместе с застройщиками работает над постепенным переходом по субсидируемым программам с околонулевых на другие ставки — 3-5 процентов.

Ранее в декабре замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что окончательное решение о продлении или отмене программы льготной ипотеки на новостройки еще не было принято. На данный момент вопрос обсуждается правительством. Ипотека продолжит действовать до 31 декабря 2022 года.

Александра Качан
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