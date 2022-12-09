В России выступили за продление ипотечной поддержки

Строительный блок кабмина выступил за продление ипотечной поддержки на 2023 год

Строительный блок кабмина выступил за то, что все меры ипотечной поддержки должны быть продлены. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, передает ТАСС.

Стасишин ответил на вопрос о продлении льготной ипотеки на новостройки. «Блок правительственный, отвечающий за развитие жилищного строительства, считает, что как минимум на 2023 год все эти меры, которые были и реализовывались в 2022 году, в том числе от застройщиков, необходимо продлевать», — заявил он.

Замминистра добавил, что созданные девелоперами программы по досубсидированию ипотеки значительно увеличивают доступность жилья в стране. По словам Стасишина, Минстрой вместе с застройщиками работает над постепенным переходом по субсидируемым программам с околонулевых на другие ставки — 3-5 процентов.

Ранее в декабре замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что окончательное решение о продлении или отмене программы льготной ипотеки на новостройки еще не было принято. На данный момент вопрос обсуждается правительством. Ипотека продолжит действовать до 31 декабря 2022 года.