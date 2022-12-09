В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе соцсети. Соответствующая информация размещена на детекторе сбоев от Brand Analytics.

Наибольшее количество сообщений о неполадках в работе как веб-версии, так и мобильного приложения приходят из Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Отдельные жалобы фиксируются из Европы, Африки и Азии.

В прошлый раз «ВКонтакте» столкнулась со сбоем 12 октября. Тогда с момента появления первых жалоб до окончательного решения проблем с загрузкой прошло немногим меньше полутора часов.