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09:01, 9 декабря 2022Интернет и СМИ

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе соцсети. Соответствующая информация размещена на детекторе сбоев от Brand Analytics.

Наибольшее количество сообщений о неполадках в работе как веб-версии, так и мобильного приложения приходят из Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Отдельные жалобы фиксируются из Европы, Африки и Азии.

В прошлый раз «ВКонтакте» столкнулась со сбоем 12 октября. Тогда с момента появления первых жалоб до окончательного решения проблем с загрузкой прошло немногим меньше полутора часов.

Марина Совина
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