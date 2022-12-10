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21:57, 10 декабря 2022Мир

Виктор Бут назвал самое тяжелое в американской тюрьме

Вернувшийся в РФ Бут заявил, что самым тяжелым в тюрьме было отсутствие общения с близкими
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: РИА Новости

Вернувшийся в Россию Виктор Бут назвал самое тяжелое в американской тюрьме, заявив, что самым тяжелым было отсутствие возможности общаться с близкими. Об этом он заявил в интервью RT.

«Самое сложное — это отсутствие возможности общаться с любимыми, близкими длительное время. Один звонок в месяц», — сказал Бут.

Отвечая на вопрос, как он чувствует себя в настоящее время, он отметил, что чувствует себя счастливым.

Бута осудили в Соединенных Штатах за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Вину Бут не признал. Обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел 8 декабря в Абу-Даби, перед этим оба были помилованы.

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Марина Совина
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