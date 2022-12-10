Вероятность перерастания украинского конфликта в войну с НАТО оценили

Политолог Бышок усомнился в возможности перерастания украинского конфликта в войну с НАТО

Вероятность перерастания украинского конфликта в прямое столкновение России с блоком НАТО крайне мала. Так в беседе с «Лентой.ру» кандидат политических наук Станислав Бышок высказался об опасениях генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который не исключил вероятности начала войны России и НАТО.

По словам политолога, начало такого конфликта не может произойти само по себе, на это должна пойти одна из сторон.

При обстоятельствах, если лидеры либо Российской Федерации, либо западных демократий и прежде всего Соединенных Штатов сойдут с ума, это вполне будет возможно Станислав Бышок кандидат политических наук

«Война сама по себе не начинается, она начинается, когда государства начинают друг с другом воевать не словами и не поставками оружия третьим странам, а один на один. В этом смысле заявление Столтенберга вполне соответствует опасениям, которые высказываются всеми, кто комментирует ситуацию относительно того, что пока украинский конфликт находится внутри границ Украины, но ведь никто не гарантирует, что он никогда за эти границы никогда не перейдет. Пока и Россия, и западные страны, которые поддерживают Украину, с этим статусом конфликта соглашаются», — пояснил он.

Трактовать слова генсека НАТО можно двояким образом, считает Станислав Бышок.

«Чем больше страны-лидеры военного блока говорят о беспокойстве относительно некой ситуации, то можно говорить, что раз все обеспокоены, этого не произойдет. С другой стороны, проблема в том, когда вы какие-то вещи проговариваете, они становятся допустимым вариантом развития событий», — отметил политолог.

Непонятно, какую цель бы преследовала соответствующая война. В чем заключалась бы победа блока НАТО от прямого столкновения с Россией, совершенно непонятно Станислав Бышок кандидат политических наук

Опасениями о вероятном начале войны между Россией и НАТО Йенс Столтенберг поделился в интервью норвежскому телеканалу NRK. Однако он надеется, что такого развития событий удастся избежать.

После начала специальной военной операции на территории Украины российские высокопоставленные лица неоднократно заявляли, что конфликт идет не с Киевом, а с НАТО.