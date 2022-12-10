В сети ответили генсеку НАТО на заявления о возможной войне альянса с Россией

Читатели Daily Mail ответили генсеку НАТО Столтенбергу на слова о возможной войне с РФ

Пользователи сети ответили генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу на его слова о возможной войне Североатлантического альянса с Россией. Читатели Daily Mail в Twitter раскритиковали его заявление о том, что противостояние на Украине может выйти из-под контроля и стать полноценным глобальным конфликтом.

«И это будет до тех пор, пока вы готовы его финансировать», — написал комментатор с никнеймом @Franklysaved78. Его поддержал @carbbikesrule. «Все на планете, кроме (президента США Джо) Байдена, поняли это еще год назад», — указал он.

«Ни в коем случае, НАТО начало эту войну, Европа будет пушечным мясом», — предостерег @fernando_1138.

Пользователь @MongTheMad возмутился тем, что на Западе продолжают называть конфликт на Украине действиями президента России Владимира Путина. «Вы продолжаете называть это войной Путина, как будто это не американская опосредованная война для отмывания денег и покупки сельскохозяйственных земель», — заявил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что конфликт на Украине может привести к войне между Россией и НАТО. По его словам, обеспечить мир Европе может лишь «сильная Украина».

